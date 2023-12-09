Стало известно, сколько россиян хотят чаще съездить в отпуск в 2024 году Moneyman: более трети россиян хотят чаще побывать в отпуске в 2024 году

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Более трети россиян — 35% — планируют чаще брать отпуск в 2024 году, следует из опроса онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman, который приводит «Газета.Ru». Подавляющее большинство опрошенных хотели бы провести отпуск в России, причем непременно летом.

Схему отдыха «два раза в год по две недели» считают приемлемой чуть более половины опрошенных — 54%. Остальные 46% хотели бы по-другому разбивать это время и по длительности, и по частоте.

Провести отпускные дни в России желают 76%, за границей — 14% опрошенных респондентов. Летний сезон назвали наиболее оптимальным для отпуска 79% участников исследования. Остальные суммарно 21% указали другие сезоны или не сообщили о планах.

Опрос проводился в конце ноября — начале декабря. В нем приняли участие 1,5 тысячи работающих граждан РФ в возрасте от 18 до 60 лет.

Ранее стало известно, что предстоящие новогодние праздники 47% россиян проведут в кругу семьи. Более четверти россиян во время длинных выходных хотели бы только есть и спать.

31% респондентов отправятся в путешествие, причем половина из них предпочтет внутренний туризм, в частности города Золотого кольца, а также горнолыжный курорт в Западной Сибири — Шерегеш. Среди тех, кто поедет за рубеж, 8% проведут время на берегу океана, в том числе в Таиланде. Кататься на коньках и лепить снеговиков будут 16% россиян. Ещё 9% респондентов собираются провести каникулы с пользой для саморазвития, посещая музеи и выставки.