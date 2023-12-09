Стало известно, сколько россиян в праздники мечтают только есть и спать OneTwoTrip: новогодние праздники в кругу семьи планируют провести 47% россиян

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Более четверти россиян во время новогодних праздников хотели бы только есть и спать, 47% граждан проведут длинные выходные в кругу семьи, следует из опроса сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, пишет RT. 12% россиян во время 10-дневных выходных собираются пересмотреть все части «Гарри Поттера».

31% респондентов отправятся в путешествие, причем половина из них предпочтет внутренний туризм, в частности города Золотого кольца, а также горнолыжный курорт в Западной Сибири — Шерегеш. Среди тех, кто поедет за рубеж, 8% проведут время на берегу океана, в том числе в Таиланде.

Кататься на коньках и лепить снеговиков будут 16% россиян. Ещё 9% респондентов собираются провести каникулы с пользой для саморазвития, посещая музеи и выставки.

Ранее сообщалось, что встречать Новый год наиболее выгодно в Марий Эл. Средняя сумма расходов на покупку продуктов для праздничного стола здесь составит 3941 рубль. При этом в Санкт-Петербурге гражданам придется потратить около 5623 рублей, в Москве — 6109 рублей. Самым дорогим праздник окажется для жителей Сахалина — 7137 рублей.

Средняя стоимость рассчитывалась по наиболее популярным товарам. Так, в новогоднюю корзину вошли фрукты (мандарины, яблоки, бананы), овощи (свекла, картофель, зеленый горошек, маринованные огурцы), сельдь, шпроты, куриное филе, свиная нога, копченая колбаса, яйца, сыр, крабовые палочки, майонез, бутылка спиртного и сладости (конфеты, торт).