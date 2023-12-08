Россиянам рассказали, где дешевле всего встречать Новый год «Эвотор»: встречать Новый год наиболее выгодно в Республике Марий Эл

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Средняя сумма расходов россиян на покупку продуктов для праздничного стола к Новому году достигает 5115 рублей, что на 12% выше прошлогодних показателей, следует из исследования компании «Эвотор», которые есть в распоряжении РИА Новости. При этом в Санкт-Петербурге гражданам придется потратить около 5623 рубля, в Москве — 6109 рублей. Самым дорогим праздник окажется для жителей Сахалина — 7137 рублей, а самым дешевым — в Республике Марий Эл, где стоимость праздничного стола составит 3941 рубль.

Общая сумма расходов составила 5115 рублей, на 12% больше, чем в прошлом году. В Москве средняя цена новогодней корзины составила 6109 рублей (плюс 11% к прошлому году), в Санкт-Петербурге — 5623 рубля (плюс 14%), — указано в материалах.

Средняя стоимость рассчитывалась по наиболее популярным товарам. Так, в новогоднюю корзину вошли фрукты (мандарины, яблоки, бананы), овощи (свекла, картофель, зеленый горошек, маринованные огурцы), сельдь, шпроты, куриное филе, свиная нога, копченая колбаса, яйца, сыр, крабовые палочки, майонез, бутылка спиртного и сладости (конфеты, торт).

Ранее экономист Михаил Беляев посоветовал заранее закупиться некоторыми товарами к новогоднему столу. По его словам, деликатесы, рыбу, икру и колбасы можно закупить для праздничного застолья уже сейчас. Он объяснил, что подорожание в рублях на эти продукты будет ощутимым.