Экономист призвал заранее купить несколько продуктов для новогоднего стола Экономист Беляев посоветовал купить рыбу и икру до повышения цен к Новому году

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Цены на продукты питания обязательно вырастут к Новому году, поэтому деликатесы, рыбу, икру и колбасы можно закупить для новогоднего застолья уже сейчас, рассказал NEWS.ru экономист Михаил Беляев. По его словам, подорожание в рублях на эти продукты будет ощутимым.

Деликатесные продукты отличаются тем, что, как правило, они долгосрочного хранения, тем более до Нового года осталось 20 дней. Это не такой большой срок. Практически все на Новый год ориентированы на хорошую рыбу, икру, многие едят деликатесные сыры, колбасы, копчености. Уже сейчас это можно покупать, с учетом того, что это подорожает и можно хранить, — отметил Беляев.

Экономист посоветовал россиянам подумать о рациональной организации новогоднего стола, чтобы не выбрасывать лишние продукты. По словам Беляева, это сделает праздник более акцентированным.

Ранее врач-гастроэнтеролог Елена Зятенкова заявила, что иногда производители паштетов пренебрегают правилами приготовления этой популярной закуски, а это может привести к отравлению, а в некоторых случаях — и к летальному исходу. По ее словам, перед употреблением покупного продукта нужно обратить внимание на его запах и цвет. Она предупредила, что при употреблении некачественного блюда у пациента могут возникнуть признаки пищевого отравления: тошнота, рвота, головная боль и боль в животе.