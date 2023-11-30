Россиян предупредили о потенциальной опасности покупных паштетов Гастроэнтеролог Зятенкова: некачественный паштет может вызвать отравление

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Иногда производители паштетов пренебрегают правилами приготовления этой популярной закуски, что может привести к отравлению, а в некоторых случаях — и к летальному исходу, рассказала в беседе с Пятым каналом врач-гастроэнтеролог Елена Зятенкова. По ее словам, перед употреблением покупного продукта нужно обратить внимание на его запах и цвет.

Если продукт в процессе приготовления или хранения подвергался высоким температурам, то там разводятся патогенные бактерии, — подчеркнула врач.

Она предупредила, что при употреблении некачественного блюда у пациента могут возникнуть признаки пищевого отравления: тошнота, рвота, головная боль и боль в животе. Также причиной проблем могут стать бактерии ботулизма, которые попадают в консервы вместе с грязью. В герметичной емкости при отсутствии кислорода эти микроорганизмы выделяют опасные для человека ботулотоксины, отравление которыми может обернуться летальным исходом.

Гастроэнтеролог призвала покупателей проявлять осторожность и внимательно изучать этикетку продукта, а после покупки соблюдать правила хранения. Деликатес домашнего производства следует употребить в течение суток.

Ранее в продукции трех производителей красной икры на Сахалине были найдены живые личинки паразитов рода аnisakis, нематод, скребней, трематод, цестод. В региональном управлении Россельхознадзора при этом заверили, что продукт в продажу не поступил, поскольку сырье для расфасовки было изъято на этапе ветеринарно-санитарной экспертизы.