Названы шесть ключевых симптомов пневмонии Роспотребнадзор: кашель, озноб и потливость могут быть симптомами пневмонии

Кашель, подъем температуры, затрудненное дыхание, озноб, повышенная потливость и ухудшение общего самочувствия могут быть симптомами пневмонии, передает пресс-служба Роспотребнадзора. По данным ведомства, которые приводит РИА Новости, речь идет о воспалении легочной ткани из-за появления в дыхательных путях грибов, бактерий или вирусов. При этом пневмония может быть не только самостоятельным заболеванием, но и осложнением других болезней, объяснили в Роспотребнадзоре.

Среди симптомов заболевания: кашель, подъем температуры тела, затрудненное дыхание, озноб, повышенная потливость, значительное ухудшение общего самочувствия, — сказано в сообщении.

12 ноября ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с пневмонией. Цель праздника — повысить осведомленность о заболевании, его профилактике, диагностике и лечении, а также мобилизовать усилия для борьбы с ним.

