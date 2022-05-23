Названы самые высокооплачиваемые вакансии для московских студентов Самыми высокооплачиваемыми вакансиями для московских студентов стали курьер и комплектовщик

Курьер сервиса «Яндекс.Еда» / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Самые высокооплачиваемые вакансии для московских студентов — это курьер и комплектовщик, сообщает РИАМО со ссылкой на данные сервиса «Авито Работа». Первые могут зарабатывать 80 тысяч рублей в месяц, в то время как медианная зарплата вторых — 90 тысяч рублей. В апреле и мае 2022 года медианная зарплата для граждан без опыта работы составила в столице 57,6 тысячи рублей, а в России — 35 тысяч рублей.

В Москве в группе «Без опыта, студенты» представлены также вакансии, которые оплачиваются по-разному. Мерчендайзеров ожидает медианная зарплата в 30 тысяч рублей, бариста — 40 тысяч рублей, а продавцов-консультантов — 47,5 тысячи рублей. Пекари и официанты получают 59 650 и 60 тысяч рублей.

Медианная зарплата — это показатель посередине всех вариантов, половина работников получает больше, а половина — меньше.

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв ранее заявил, что индексацию зарплат в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги обязаны проводить и бюджетные организации, и частные предприятия. Данное положение отражено в статье 134 Трудового кодекса, отметил он. Юрист указал на то, что по своей правовой природе индексация является государственной гарантией по оплате труда сотрудников.