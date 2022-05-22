Юрист рассказал, как добиться положенной индексации зарплаты Юрист Соловьёв: положение об индексации зарплат закреплено в Трудовом кодексе

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Заслуженный юрист России Иван Соловьёв заявил, что индексацию зарплат в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги обязаны проводить и бюджетные организации, и частные предприятия. Данное положение отражено в статье 134 Трудового кодекса, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Юрист указал на то, что по своей правовой природе, индексация является государственной гарантией по оплате труда сотрудников. У работника есть право обратиться в региональную трудовую инспекцию с соответствующим заявлением, если он посчитает, что работодатель не исполняет обязанность по ежегодной индексации зарплаты.

На основании такого заявления должна быть проведена проверка, которая и даст ответы на все поставленные вопросы и поможет в установлении факта нарушения трудовых прав, — пояснил эксперт.

Соловьёв добавил, что работник имеет право обратиться в прокуратуру в случае, если данную проверку не проводят.

Ранее стало известно, что, если в России перейдут на гарантированную минимальную почасовую оплату труда, это повлечёт за собой рост производительности сотрудников, а значит — увеличатся пенсии и зарплаты россиян, считает бывший министр труда и социального развития РФ Сергей Калашников. По его словам, рост зарплаты означает не только увеличение пенсии, но и повышение качества жизни людей.