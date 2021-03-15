Названы россияне, которые имеют право на повышенную пенсию

https://static.news.ru/photo/e69a3468-861e-11eb-a60e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Повышенную пенсию в России могут иметь несколько категорий граждан, в их числе, например, граждане со званием «Ветеран труда».

Об этом газете «Взгляд» рассказала почётный член президиума Союза пенсионеров России Людмила Пискунова.

Для того чтобы получить социальные доплаты, льготы, надо иметь звание «Ветеран труда». Также на повышенную пенсию могут рассчитывать те, кто имеет государственные награды, — отметила Пискунова.

В числе наград могут быть ордена, медали, почётные грамоты и звания, например «Заслуженный артист Российской Федерации». Также на доплаты могут претендовать люди, у которых есть благодарности ведомственных министерств и так далее.

В числе региональных льготников могут быть люди, проработавшие в каком-либо субъекте более 40 лет. Тогда они получают грамоту от главы региона, почётное звание или медаль за заслуги в развитии края.

Таким пенсионерам, например, могут разрешить бесплатный проезд на общественном транспорте, но действовать правило будет только внутри субъекта.

Пискунова обратила внимание на то, что льготы и заслуги гражданина не суммируются, после выхода на пенсию он должен выбрать то основание для льготы, которое является наивысшим по оплате.

Ранее NEWS.ru писал, что рост расходов россиян на товары повседневного спроса в прошлом месяце увеличился на 4,5% в годовом выражении. Аналитики также отметили, что индекс покупательской активности (ИПА), который показывает динамику потребления товаров повседневного спроса, побил рекорд 2012 года, составив 186%.