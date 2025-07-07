Бывшего главного связиста российской армии лишили звания

Гарнизонный военный суд лишил звания генерал-полковника бывшего главного связиста ВС России Халила Арсланова, сообщили в пресс-службе суда. Экс-замначальника Генштаба также остался без военных наград, передает РИА Новости.

Помимо лишения наград и звания его также оштрафовали на 24,5 млн рублей. Основным наказанием для Арсланова стало лишение свободы на 17 лет.

Ранее сообщалось, что суд признал экс-замначальника Генштаба виновным в мошенничестве в особо крупном размере и получении взятки в особо крупном размере. Отбывать наказание ему предстоит в колонии строгого режима.

До этого бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов был приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Такой вердикт был вынесен Московским городским судом по делу о растрате средств при приобретении паромов для Керченской переправы. Также известно о выводе свыше 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Кроме того, экс-замминистра обязан уплатить штраф в размере 100 млн рублей.