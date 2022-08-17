Названы резко повышающие сахар в крови продукты Диетолог Соломатина назвала резко повышающие сахар в крови продукты

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Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что резко повысить сахар в крови способны продукты из белой муки с сахаром, а также некоторые горькие продукты, например пиво. Эксперт добавила, что ускоренному проникновению сахара также способствуют сладкие газированные напитки. Наибольший рост уровня глюкозы в крови, по мнению врача, производит употребление сладких мучных изделий, пишут «Известия».

Сахар повышается при употреблении всевозможных сладостей и продуктов, изготовленных из муки высшего сорта. Однако это может быть и горький продукт с высоким гликемическим индексом, такой как пиво, — поделилась Соломатина.

Специалист также перечислила продукты, которые сдерживают уровень сахара в крови, например, листовые овощи и сельдерей.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург ранее заявил, что людям с сердечной и почечной недостаточностью следует воздержаться от употребления арбуза. Эксперт пояснил, что арбуз состоит на 90–95% из воды, а людям, которые должны контролировать потребление воды, его есть нельзя. О добавил, что фруктоза в арбузе очень быстро усваивается организмом, а это может стать причиной появления лишнего веса.