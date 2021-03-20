Названы регионы с самыми высокими зарплатами

https://static.news.ru/photo/d219313e-14c6-11eb-9334-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Самые высокооплачиваемые отрасли по регионам назвали аналитики. Так самой большой зарплатой могут похвастаться сахалинские нефтяники, которые в среднем зарабатывают около 380 тысяч рублей в месяц.

На втором месте рейтинга столичные финансисты, и представители добывающей отрасли на Ямале, сказано в исследовании РИА Новости.

При этом именно самый большой заработок по отрасли у машиностроителей Мордовии, но у них их доходы в 10 раз меньше, чем в «нефтянке» на Сахалине.

В топе-3 сфер с самыми большими зарплатами оказали: добывающая промышленность, интеллектуальный труд и финансовые услуги.

Эксперты заявили, что в 2020 году пандемия оказала серьёзное влияние на рынок труда в российских регионах. Однако из 85 проанализированных субъектов в 20 самые высокие зарплаты в отраслях, связанных с добычей полезных ископаемых.

Как ранее писал NEWS.ru, в 2020 году россияне стали серьёзно экономить на одежде. Расходы на обновление гардероба упали сообщили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Так средний чек на одежду и обувь в прошлом году составлял всего две тысячи рублей с человека на интернет-площадках. Одна покупка в 2019 году в среднем была на сумму в 3,8 тысячи, в ещё годом ранее — 3,6 тысячи.