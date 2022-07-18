Названы редкие представители фауны, которых можно встретить в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В водоемах, парках и заповедниках Петербурга все чаще можно встретить диких птиц и животных. Как выяснил «МК в Питере», в черте города водятся зайцы-­беляки, бобры, косули, лисицы, куницы, горностаи, ласки и енотовидные собаки. Среди птиц были замечены: белая цапля, утка арлекин, розовый пеликан и полярная чайка, сфотографировать которую приезжали даже из Москвы.

По подсчетам комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, сейчас в Санкт-Петербурге обитает порядка 30 лосей, более 20 кабанов и около 26 особей зайцев-русаков, занесенных в Красную книгу. Как отмечается, один из таких зайцев этой зимой несколько дней жил в Летнем саду. Косого пришлось изловить и вернуть в дикую природу, иначе бы он поел все саженцы.

Кроме того, в этом году специалисты насчитали в городе 15 тетеревов и 10 рябчиков. Для сравнения: в прошлом году тетерев был только один, а рябчиков — четверо.

Врач-гастроэнтеролог и кандидат медицинских наук Екатерина Кашух ранее предупредила об опасности контактирования с дикими ежами. По ее словам, человек, который погладит это млекопитающее, может заразиться грибковыми заболеваниями, например стригущим лишаем.