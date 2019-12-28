https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Диетолог и кулинарный блогер Нурия Дианова рассказала News.ru о том, как должен выглядеть ужин россиянина в январе. Врач учла все основные принципы здорового питания и тренды в диетологии. Это, прежде всего, использование характерных для региона продуктов. Кроме того, её рекомендации учитывают специфику климата — короткий день и характерную для России январскую стужу.

С точки зрения диетолога в январе ужинать нужно горячим блюдом, основа которого — легко усвояемый белок и овощи, выращенные в этой же местности, но предпочтительно ярко окрашенные. Как пояснила Дианова, в январе всё ещё очень короткий день, солнца недостаточно. Это плохо влияет на мозг, на гипофиз, на либидо. Яркие блюда на столе отчасти смогут компенсировать нехватку света и цвета.

Сейчас зима, поэтому не стоит вечером делать холодных салатов. Это дневное блюдо. Вечером хочется теплоты. Если мы говорим об ужине, то это любые варианты овощных рагу. Предпочтение стоит отдать ярким овощам, делать из них ассорти. Советую применять, например, болгарский перец — красный, жёлтый, зелёный. Очень хорошо смотрится брокколи. Нужен яркий микс на тарелке, — рассказала диетолог.

Белковая составляющая идеального ужина — рыба, причём, не обязательно красная. Хорошей альтернативой станет курица или ножка кролика, томлёная в вине — «буквально тает во рту», утверждает кулинарный блогер. А вот употребление красного мяса следует перенести на дневное время.

Я категорически против красного мяса на ужин. Если вам хочется съесть стейк — сделайте это в выходной день в обед. Дома или в ресторане, это не так важно. Тем более, что к стейку подаются свежие овощи — он так лучше воспринимается организмом. И это определенно не ужин, — считает Дианова.

Диетолог посоветовала соблюдать принцип региональности и не увлекаться привозным вещами. Например, многие стараются сейчас использовать кокосовое масло. Это делать не стоит — предпочтительнее наше российское сливочное масло, которое можно и нужно всем, но не более 10-20 г в сутки.

Ранее News.ru сообщал о том, что австралийский диетолог Сьюзи Барелл рассказала об идеальном завтраке. Это тосты с яичницей, цельнозерновым хлебом, овощами и беконом. Специалист посоветовала также снек из овсяной крупы, орехов и риса, известный под названием гранола, либо хлопья без сахара и греческий йогурт с небольшим количеством мёда и ягод.