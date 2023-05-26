Названы продукты, полезные в период экзаменов Невролог Фурман посоветовала в период экзаменов включить в рацион грецкие орехи

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В период экзаменов школьникам и студентам следует включить в свой рацион грецкие орехи, рыбу, яблоки и зеленый чай, посоветовала врач-невролог Ольга Фурман. В разговоре с РИАМО она подчеркнула, что грецкие орехи содержат кислоты омега-3, полезные для работы головного мозга. По ее словам, в день достаточно съедать по шесть орехов.

Природа, создавая грецкие орехи, оставила людям явную подсказку того, что есть их полезно для ума, — не просто же так их форма напоминает полушария головного мозга. В грецких орехах содержится омега-3 кислоты, которые волшебным образом действуют на работу мозга, память, нервную систему, — рассказала специалист.

По словам невролога, в форели, скумбрии и лососе также содержится омега-3. Кроме того, в рыбе есть фосфор, который помогает повысить внимание и улучшить память. Фурман рекомендует включить в рацион бобовые, так как они богаты белком и важными для укрепления иммунитета и работы мозга веществами.

Невролог также отметила пользу темно-зеленых овощей: в них есть витамины А, К, фолат, лютеин и клетчатка, которые замедляют снижение когнитивных функций. Среди злаков самым полезным считается овес. Он стимулирует кровообращение, а также содержит большое количество витаминов группы В.

Яблоки богаты витаминами и микроэлементами, подчеркивает специалист. Кроме того, в них содержится фосфор. Этот фрукт укрепляет иммунитет и нервную систему, стимулирует мозговую деятельность. Фурман добавила, что морковь улучшает обмен веществ, в том числе в мозге, а киви является источником антиоксидантов из-за большого содержания витамина С.

Из напитков лучше отдать предпочтение зеленому чаю. Он уменьшает беспокойство, что особенно важно в период подготовки к экзаменам, укрепляет память и помогает преодолеть сонливость.

Психолог Александр Поляков ранее посоветовал не говорить детям перед ЕГЭ фразы «старайся не думать об этом», «что ты так загоняешься» или «возьми себя в руки», так как они только увеличивают уровень беспокойства. По его словам, также нельзя угрожать ребенку последствиями провала на экзамене.