Названы причины облысения у мужчин Терапевт Рябков: причинами облысения у мужчин могут стать вредные привычки и генетика

Фото: shutterstock.com

Причинами облысения у мужчин могут быть генетика и вредные привычки, например, употребление алкоголя, рассказал LIFE.ru терапевт Андрей Рябков. По его словам, также потеря волос может начаться из-за гормональных изменений. Помимо того, рискуют остаться без волос люди с высоким индексом массы тела и инсулинорезистентностью.

Мужское облысение (андрогенная алопеция) представляет собой один из наиболее распространённых типов облысения, возникающего после пубертатного возраста. Типичная клиническая картина включает прогрессирующее выпадение волос и уменьшение их длины на поражённых участках волосистой части головы, — объяснил Рябков.

Терапевт добавил, что признаком начала облысения может стать истончение волос. Также у начинающих лысеть мужчин кожа головы становится более жирной, появляются залысины, а на подушке и расческе остается все больше выпавших волос. Врач подчеркнул, что облысение нередко приводит к эмоциональным травмам.

Телеведущая Елена Малышева ранее рассказала, что к облысению приводит употребление сладких газированных напитков. Она объяснила, что в большой концентрации сахар поражает все ткани в организме, в том числе волосяные фолликулы и питающие их сосуды.