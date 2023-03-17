Малышева объяснила, почему от сладкой газировки лысеют Малышева: сладкая газировка разрушает волосяной фолликул и приводит к облысению

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Употребление сладких газированных напитков приводит к облысению, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что в большой концентрации сахар поражает все ткани в организме, в том числе волосяные фолликулы и питающие их сосуды.

Когда ты пьешь сладкую газировку, сахар — это глюкоза крови, она повышается сразу. В фолликулах наступает вся трагедия: выделяются вещества, которые их разрушают, — объяснила Малышева.

Она добавила, что волосяной фолликул получает питание благодаря кровеносным сосудам. При регулярном употреблении сахара стенки сосудов повреждаются и фолликул получает меньше питательных веществ. А с учетом выделения токсичных соединений разрушается достаточно быстро.

Ранее диетолог Наталья Круглова рассказала NEWS.ru, что худеющим людям опасно полностью отказываться от сладкого и жирного, так как высок риск сорваться и вновь начать злоупотреблять кондитерскими изделиями или фастфудом. Эксперт добавила, что абсолютный запрет «повышает тревожность» вокруг подобных блюд.