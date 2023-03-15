Худеющим россиянам раскрыли опасность полного отказа от сладкого Диетолог Круглова: худеющие люди могут сорваться и набрать вес, полностью отказавшись от сладкого

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Худеющим россиянам опасно полностью отказываться от сладкого и жирного, так как высок риск сорваться и вновь начать злоупотреблять кондитерскими изделиями или фастфудом, рассказала NEWS.ru диетолог Наталья Круглова. Эксперт добавила, что абсолютный запрет «повышает тревожность» вокруг подобных блюд.

Абсолютный отказ повышает тревожность вокруг запретной еды. Можно сравнить со сжатой пружиной: исключаем продукты, а когда беспокойство накапливается, пружина разжимается и происходит срыв, вновь начинается злоупотребление калорийными блюдами. Лучше просто ограничить в рационе сладкое и жирное: кондитерские изделия, колбасы, мясные полуфабрикаты, жирные виды мяса, — отметила Круглова.

Она подчеркнула, что худеющим людям лишний вес мешает сбросить добавленный сахар, получаемый вместе с продукцией пищевой промышленности. По словам диетолога, подобные товары небольшие по объему, но очень калорийные, поэтому их легко переесть.

Есть такое понятие — добавленный сахар. Мы его либо сами добавляем, либо получаем с продуктами промышленного производства. У них высокая вкусовая привлекательность, их легко переесть, так как они небольшие по объему. Это приводит к набору веса либо к откату. С салатами такого не бывает — они объемные, но не такие калорийные, — рассказала Круглова.

Эксперт также посоветовала избегать продуктов, повышающих аппетит, таких как соль, острые специи, соусы. Круглова отметила, что худеющим людям стоит свести к минимуму употребление сладкой газировки.

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