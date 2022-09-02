Названы последствия ежедневного употребления кабачков Физиотерапевт Малиновская призвала россиян есть кабачки для профилактики заболеваний сердца

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ежедневное употребление кабачков и блюд с их добавлением поможет избежать заболеваний сердечно-сосудистой системы, рассказала NEWS.ru врач-физиотерапевт, завотделением восстановительного лечения Видновской РКБ Минздрава МО Светлана Малиновская. Эксперт напомнила, что кабачки богаты витаминами А, Е, группы В, аскорбиновой и никотиновой кислотами, железом, магнием, цинком и калием.

Кабачок может служить основой для множества низкокалорийных блюд. Так что его можно и нужно включать в свой рацион тем, кто стремится снизить вес. Это супы, запеканки, икра, салаты и даже смузи. Овощ богат витаминами А, Е, группы В, аскорбиновой и никотиновой кислотами, железом, магнием, цинком, калием. Внушительное количество магния и калия делает овощ отличным продуктом для профилактики развития кардиологических заболеваний, — добавила Веселовская.

Медик подчеркнула, что благодаря высокому содержанию калия кабачки помогают выводить из тела лишнюю жидкость, не вымывая полезные микроэлементы, поэтому людям, страдающими отеками, стоит включить гарниры из этого овоща в ежедневное меню.

Употребление блюд из кабачка улучшит пищеварение, так как в них много клетчатки. А сок из свежего овоща очень полезен для печени и поджелудочной железы. И, наконец, регулярное употребление кабачков помогает избавиться от целлюлита и дряблости кожи, — рассказала Веселовская.

По ее словам, антицеллюлитное действие кабачков объясняется наличием мощного антиоксиданта — токоферола. Он ускоряет обновление клеток и замедляет процессы старения, приводя ткани в тонус и защищая их от вредного воздействия солнечных лучей.

Ранее врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова рассказала, что имбирь обладает рядом полезных свойств, среди которых улучшение метаболизма, выраженное противомикробное действие, а также укрепление иммунитета. Эксперт отметила, что в имбире содержится капсаицин, который улучшает кровоснабжение слизистых, поэтому его можно использовать для профилактики хронических заболеваний. По словам врача, он также способствует похудению.