Названы плюсы и минусы мультивитаминных комплексов Диетолог Волынкина предупредила об опасности передозировки витаминов

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Для нормального функционирования организма необходимо как можно больше витаминов и минералов, в этой связи на помощь приходят витаминные комплексы, рассказала NEWS.ru диетолог и спортивный психолог Мария Волынкина. По ее словам, витаминные комплексы удобны в использовании, так как человек выпивает одну капсулу и не тратит много времени, но, с другой стороны, чрезмерное употребление препарата может вызвать сильную аллергическую реакцию.

В мультивитаминных комплексах содержится необходимая дозировка всех полезных витаминов, однако сейчас очень сложно найти качественный и действенный препарат, который будет соответствовать заявленному производителем. Многие мультивитаминные комплексы не отвечают требованиям, так что нужно отдать предпочтение известным брендам, — заявила Волынкина.

Она добавила, что при приеме мультивитаминного комплекса не работает принцип «чем больше, тем лучше», так как избыток витаминов может вызвать сильную аллергическую реакцию. Чтобы этого избежать, необходимо ориентироваться на совместимость показателей каждого элемента.

Один витамин может мешать освоению другого, а эффективность витамина можно усилить с приемом минералов. Комплекс учитывает сочетание веществ между собой. Например, витамин A лучше принимать с витамином E. Что касается минералов и добавок, они необходимы для правильного освоения витаминов. В частности, для витамина D необходим кальций, — объяснила Волынкина.

Диетолог добавила, при выборе мультивитаминного комплекса следует ознакомиться с отзывами и обязательно проконсультироваться с врачом, поскольку при передозировке возможны головокружение, слабость и другие расстройства.

Ранее терапевт Ольга Чиркова рассказала, что такие микроэлементы, как цинк и кверцетин, не у всех на слуху, но играют важную роль в поддержке иммунитета. Наряду с витаминами С и D они включены в протокол профилактики респираторных вирусных инфекций, в том числе COVID-19.