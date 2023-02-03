Названы «невероятно болезненные» и непредсказуемые места для татуировок Тату-мастер Ермак: больнее всего наносить изображения на ладони, шрамы и веки

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Больнее всего наносить изображения на ладони, ступни, веки и шрамы, рассказал NEWS.ru тату-мастер Владимир Ермак. Он добавил, что крайне неприятно «рисовать» на внутренних частях тела (сбоку туловища), где участки кожи, «по идее, должны всегда закрываться руками, ощущения невероятно болезненные». Эксперт добавил, что попытка «залезть» в белки глаз обернется непредсказуемыми последствиями: от потери зрения до смерти.

Невероятно болезненно наносить татуировки на шрамы, веки, ладони, на бока, где, по идее, участки кожи должны закрываться руками. Так устроен человек — чем чаще часть тело соприкасается с окружающей средой, тем менее она чувствительная. Крайне опасно лезть в белки глаз, последствия непредсказуемы, от потери зрения до смерти, вывести оттуда уже ничего нельзя. Кстати, лицо не такое нежное, как может показаться, — рассказал Ермак.

Ермак подчеркнул, что рефлексы заставят человека «дергаться» во время нанесения рисунка на самые чувствительные места, и работа может быть сорвана, или придется дополнительно фиксировать клиента.

Очень больно делать татуировки на шрамах. Во время регенерации кожи нервные окончания срастаются в узлы, от чего чувствительность повышается. Многие даже и не знают, что наносить рисунок на свежих шрамах крайне опасно. Шов может разойтись, — отметил собеседник.

Ранее врач-флеболог Анна Никитина заявила, что делать татуировки на ногах с варикозом категорически запрещено. Если татуировщик случайно проткнет воспаленную вену иглой, может начаться сильное кровотечение, отметила специалист. По словам эксперта, отечность и воспаление после нанесения тату также могут привести к опасным осложнениям.