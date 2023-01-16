Врач предостерегла от татуировок на ногах при варикозе Флеболог Никитина: делать татуировки на ногах с варикозом категорически запрещено

Фото: shutterstock

Делать татуировки на ногах с варикозом категорически запрещено, рассказала «Москве 24» врач-флеболог Анна Никитина. Если татуировщик случайно проткнет воспаленную вену иглой, может начаться сильное кровотечение, отметила специалист. По словам эксперта, отечность и воспаление после нанесения тату также могут привести к опасным осложнениям. Она подчеркнула — варикозное расширение вен является заболеванием, требующим терапии, а не косметической проблемой, которую можно скрыть татуировкой.

Если его не лечить, болезнь может прогрессировать и приводить к опасным осложнениям. Отечность и воспаление после нанесения тату способно лишь ускорить этот процесс, — отметила Никитина.

Флеболог объяснила, что делать татуировки в области варикозного расширения вен можно только после того, как заболевание будет вылечено. Врач подчеркнула, что при вздутии вен на ногах следует срочно обратиться к специалисту.

Врач Александр Мясников ранее рассказал, что отечность в одной ноге может быть связана с тромбозом. По его словам, эта патология может привести к смерти, если тромб оторвется. Врач советовал при подобном симптоме обращаться к специалистам для проведения УЗИ. Мясников объяснил, что медики проведут УЗИ конечностей и установят, есть ли у пациента тромб, если есть, назначат эффективное лечение, которое позволит избежать смерти.