Названы нефинансовые льготы, которые можно попросить у работодателя

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Если работодатель отказывается повышать своим сотрудникам зарплату, можно попросить его включить психологическую помощь в соцпакет, заявил основатель и СЕО финтех-компании Павел Гужиков. Он подчеркнул, что события последних лет вывели заботу о психическом здоровье сотрудников на новый уровень, передает «Газета.Ru».

События последних двух лет вывели заботу о физическом и ментальном здоровье сотрудников на новый уровень. С этим согласны и работодатели, и сами специалисты — более половины российских работодателей уже включили или включают психологическую помощь в соцпакет, а ДМС регулярно входит в топ-5 самых ценимых сотрудниками бонусов от компании, — заверил Гужиков.

По его словам, если тренд на корпоративного психолога или подписки на сервис психологической помощи еще не прижился в компании, то стоит напомнить работодателю, что спокойные и мотивированные сотрудники работают намного эффективнее. Гужиков также добавил, что у начальника можно попросить дополнительное обучение. По мнению эксперта, онлайн-курсы позволят сотрудникам повысить свою квалификацию, что пригодится им не только на текущем месте работы, но и на будущем.

Ранее сексолог Артем Толоконин заявил о необходимости оказывать помощь всем людям, которым кажется, что они столкнулись с расстройствами психики, поскольку депрессия является одной из основных причин нетрудоспособности в мире. Специалист считает, что проблема наиболее актуальна для постсоветских стран, поскольку в СССР на депрессию «закрывали глаза», а страдающих от нее объявляли ненормальными.