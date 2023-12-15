Названы лучшие направления для начинающих путешественников Тревел-блогер Ансталь: Турция — лучшая страна для начинающих путешественников

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Турция и Египет станут лучшими направлениями для начинающих путешественников, заявила NEWS.ru тревел-блогер и руководитель турфирмы Наталия Ансталь. По словам эксперта, жители этих стран привыкли к ежегодному потоку туристов со всего мира, поэтому там будет безопасно. К тому же в этих государствах нет жестких правил и обычаев, которые могли бы доставить дискомфорт.

Лучшими направлениями для начинающих туристов станут Турция и Египет. Каждый год туда приезжает множество людей со всего мира, и местные привыкли и адаптировались к такому туристическому потоку. Поэтому там будет достаточно безопасно, кроме того, у них нет жестких правил или обычаев, которые бы могли смутить молодого путешественника, — объяснила Ансталь.

Блогер добавила, что при планировании поездки в Азию можно сделать выбор в пользу Индонезии или Таиланда. Граждане этих стран тоже привыкли к большому количеству туристов.

Также можно выделить Индонезию и Таиланд. Это тоже те страны, где привыкли к большому турпотоку. Таиланд славится своей богатой культурой и прекрасными пляжами. Чтобы начать свое знакомство с Азией, я бы посоветовала в первую очередь отправиться именно туда, — заключила специалист.

Ранее тревел-эксперт Юлия Савицкая рассказала, что наиболее популярными туристическими направлениями у россиян для отдыха в новогодние праздники стали Египет, Таиланд и Красная Поляна в Сочи. А наиболее нетипичным станет путешествие на Новый год в Австралию, Сингапур, Вьетнам и Малайзию.