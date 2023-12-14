Названы самые популярные среди россиян направления на Новый год Тревел-эксперт Савицкая: россияне на Новый год едут отдыхать в Египет и Таиланд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наиболее популярными туристическими направлениями у россиян для отдыха в новогодние праздники стали Египет, Таиланд и Красная Поляна рядом с Сочи, рассказала NEWS.ru тревел-эксперт, руководитель турфирмы Юлия Савицкая. По ее словам, эти места отдыха давно знакомы гражданам РФ.

Для любителей пляжного отдыха Египет станет лучшим направлением. Тем, кто хочет больше экзотики, советую отправляться в Таиланд и Арабские Эмираты. В Краснодарском крае все так же выстроено на высшем европейском уровне. Также действовали акции раннего бронирования, по которым туристы могли изучить отели, цены и выбрать наиболее удобный и бюджетный для себя вариант, — уточнила собеседница.

Помимо этого, продолжила эксперт, среди российских направлений популярностью пользуются Казань, Санкт-Петербург, Калининград и Москва. А вот наиболее нетипичным станет путешествие на Новый год в Австралию, Сингапур, Вьетнам и Малайзию, отметила Савицкая. Однако, по ее словам, эти направления будут стоить значительно дороже. Отправиться туда можно в феврале или в марте, когда спрос снизится, а соответственно, и цена, резюмировала эксперт.

Ранее компания «Эвотор» сообщила, что дешевле всего Новый год обойдется жителям Республики Марий Эл, где стоимость праздничного стола составит 3941 рубль. Наиболее дорогим регионом оказался Сахалин — 7137 рублей. При этом в Санкт-Петербурге гражданам придется потратить на застолье около 5623 рублей, в Москве — 6109 рублей.