Названы группы людей, которым прививка от COVID спасёт жизнь

Клинический фармаколог Александр Эдигер назвал «Народным Новостям» три группы людей, которым вакцинация от коронавируса может спасти жизнь.

По его словам, это астматики, онкобольные и страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями в стадии обострения.

Они являются не просто группами риска, а группами максимального риска с точки зрения исхода повторного заболевания. В их случае это вопрос жизни, — подчеркнул медик.

Эдигер пояснил, что для людей с такими диагнозами вакцина может стать единственным спасением от летального исхода. По его мнению, несмотря на тяжесть некоторых заболеваний, это не только не является медицинским отводом для вакцинации, но и прямым к ней показанием.

Ранее врач-терапевт Ярослав Ашихмин рассказал, что при тяжёлых сердечно-сосудистых заболеваниях риск фатальных исходов при коронавирусе повышается. По мнению специалиста, чем более серьёзная болезнь, тем более необходима прививка.