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Названы группы людей, которым прививка от COVID спасёт жизнь

11:41, 14 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Клинический фармаколог Александр Эдигер назвал «Народным Новостям» три группы людей, которым вакцинация от коронавируса может спасти жизнь.

По его словам, это астматики, онкобольные и страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями в стадии обострения.

Они являются не просто группами риска, а группами максимального риска с точки зрения исхода повторного заболевания. В их случае это вопрос жизни, — подчеркнул медик.

Эдигер пояснил, что для людей с такими диагнозами вакцина может стать единственным спасением от летального исхода. По его мнению, несмотря на тяжесть некоторых заболеваний, это не только не является медицинским отводом для вакцинации, но и прямым к ней показанием.

Ранее врач-терапевт Ярослав Ашихмин рассказал, что при тяжёлых сердечно-сосудистых заболеваниях риск фатальных исходов при коронавирусе повышается. По мнению специалиста, чем более серьёзная болезнь, тем более необходима прививка. 

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