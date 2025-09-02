Названы главные недостатки удаленки, мешающие нормально работать

Удаленная работа лишает коллектив живого общения, заявила NEWS.ru предприниматель Ирина Маркова. По ее словам, преимущество офисной работы заключается в личных встречах, которые создают правильную атмосферу.

Основной мотив работодателей, сокращающих удаленку, кроется в желании сохранить ключевое преимущество офисной работы — единое энергетическое и информационное поле компании. Главный плюс офиса — это общая атмосфера, тот самый заряд и тонус, которые возникают при личном общении. Никакие Zoom-планерки, как бы эффективны они ни были, не могут на 100% заменить живой мозговой штурм и то творческое поле, которое рождается, когда команда собирается вместе, — сказала Маркова.

Она отметила, что онлайн-формат часто закрывает лишь формальную часть работы, лишая взаимодействие той самой спонтанности и энергии, которые двигают бизнес вперед. По ее словам, на фоне удаленки возникает желание почувствовать себя частью команды.

Многие сотрудники, включая тех, кто работает в крупных корпорациях, сами отмечают, что удаленка при всем ее удобстве создает дефицит полноценного общения. Возникает потребность «поштурмить», собраться и почувствовать себя частью команды не виртуально, а по-настоящему, — подчеркнула Маркова.

Она уточнила, что с точки зрения работодателя, работа в офисе — это иной уровень собранности и настрой на результат. По словам бизнесвумен, возникает желание «побеждать», которого сложнее добиться в домашней обстановке, где рабочий день часто растягивается и лишается четких границ.

Ранее бизнес-психолог Елена Голубович-Красавцева заявила, что цифровая гигиена позволит избежать расфокусировки при работе в гибких форматах, таких как удаленка, гибрид или фриланс. По ее словам, отсутствие четких границ и внешнего контроля провоцирует постоянные переключения между задачами и снижает продуктивность до 40%.