Названы цели для ВС РФ, крах которых остановит рост численности ВСУ Эксперт Сивков: удары по военкоматам и Генштабу Украины остановят мобилизацию ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ

Удары ракетами по военным комиссариатам Украины сорвут мобилизацию ВСУ, и тем самым уменьшат численное преимущество украинской армии перед союзными силами, заявил доктор военных наук Константин Сивков в беседе с изданием «Украина.ру». Он добавил, что удар по Генштабу ВСУ также воспрепятствует мобилизации мужского населения Украины. Среди прочих объектов эксперт выделил и Верховную раду. По его словам, в ее стенах принимаются законы, а также решения о ведении боевых действий.

Сивков подчеркнул, что атаки по вышеперечисленным объектам приведут к параличу законодательной и политической систем Украины.

Нужно бить по военкоматам [Украины], и тогда бы не было мобилизации, не было бы этих 700 тысяч мобилизованных, просто не было бы физически, — сказал он.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович допустил, что всех украинских студентов могут призвать в армию. Он считает, что если в России «мобилизуют миллион», то украинской армии понадобятся все. По словам Арестовича, пока студентов никто не трогает и они освобождены от призыва, однако не исключил, что мобилизовать могут всех или «очень многих».