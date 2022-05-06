Названы болезни, которые могут переносить комары Биолог Ганушкина: комары летом могут переносить лихорадку и малярию

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Комары летом могут переносить лихорадку и малярию, сообщила завотделом медицинской энтомологии Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Людмила Ганушкина «Радио 1». Кроме того, укусы этих насекомых способны вызывать аллергическую реакцию.

Аллергия может быть, но не у всех. В организм человека вводится чужеродный белок, когда комар кусает, и тогда может возникнуть аллергия, особенно у детей, — сказала Ганушкина.

Врач-аллерголог Владимир Болибок отметил, что в российских широтах, за исключением субтропиков, комары не переносят болезни. Он посоветовал пользоваться фумигаторами и отпугивающими косметическими средствами, а также надевать на окна москитные сетки.

Ранее биологи ответили на вопросы NEWS.ru о клещах. Специалисты рассказали, где они обитают, насколько опасны и что делать при обнаружении клеща на теле.

В свою очередь директор департамента недвижимости ООО «Цифровые СНТ» Фёдор Мезенцев объяснил, как правильно обработать от клещей дачный участок. Сначала надо убрать старую траву, а обрабатывать территорию специальным средством следует в сухую погоду. Животным он посоветовал надевать специальный ошейник, людям наносить специальные вещества на ноги и обувь. И после прогулок осматривать своё тело.