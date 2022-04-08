Россиянам рассказали, как правильно обработать участок от клещей

Для обработки дачного участка от клещей сначала надо убрать старую траву, сообщил директор департамента недвижимости ООО «Цифровые СНТ» Фёдор Мезенцев «Радио 1». Обрабатывать территорию специальным средством следует в сухую погоду, отметил он. Мезенцев напомнил, что клещи опасны как переносчики энцефалита, бруцеллёза и других опасных заболеваний

Если мы говорим о дачном участке, то весной надо убрать старую траву и только потом, в сухую погоду, начинать обработку от клещей специальным составом. Сейчас на рынке много разных препаратов. Если есть возможность, участок нужно обработать целиком, если нет, — по периметру, — сказал он.

Животным он посоветовал надевать специальный ошейник, людям наносить специальные вещества на ноги и обувь. И после прогулок осматривать своё тело. При обнаружении клеща Мезенцев порекомендовал обращаться к врачу. Специалист вытащит клеща и отправит на анализ. А дальше либо всё обойдётся, либо придётся пройти курс лечения.

Ранее доктор медицинских наук Владимир Подхомутников предупредил, что вытаскивать впившегося в тело клеща с помощью подсолнечного масла нельзя, это опасно. Он добавил, что заразиться клещевым энцефалитом в Москве и Подмосковье рисков немного, в основном он распространён в Приуралье, на Урале и в Сибири.