Названы безумно красивые места в Турции, которых нет в путеводителях Тревел-блогер Ансталь: в Турции стоит посетить Памуккале и античный город Сиде

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Памуккале, Турция

Россиянам стоит посетить в Турции такие безумно красивые места, которые не всегда указаны в путеводителях, как подземный город Деринкую, Памуккале и античное место Сиде, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. Она отметила, что Стамбул интересен не только всем известными Галатской башней и площадью Таксим, но и своими улочками.

Обязательно загляните в подземный город Зеринкую. Город в Каппадокии, там очень много интересного, там шесть подземных городов. Не забываем о природном безумстве Памуккале. Многие туристы туда не едут, потому что долго ехать самостоятельно. Есть риск не застать. Город Каш не столь популярен для отдыха «все включено», редко где освещается, но не умаляйте его красоты, хотя бы просто погулять. Если вы отдыхаете в Сиде, то можно подняться в древний город Сиде, в леса, там тоже очень много интересного, — заявила Ансталь.

Ранее Ансталь рассказала, что туристам, которые хотят познакомиться с индонезийской культурой, стоит отправиться на остров Ява. По ее словам, также стоит обратить внимание на живописный остров Комодо, где обитают ящерицы. Она подчеркнула, что Индонезия является достаточно интересной и большой страной для путешественников с удобной логистикой.