Названо условие, при котором мигранты смогут вернуться к работе в такси Юрист Воропаев: мигранты смогут работать в такси после получения российских прав

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мигранты, которым запретили заниматься перевозкой пассажиров в некоторых регионах страны, смогут вернуться к работе в такси после получения водительских прав российского образца, сообщил NEWS.ru автоюрист и правозащитник Лев Воропаев. По его словам, губернаторы вводят такой запрет из-за их небезопасного стиля вождения.

Мигрантам запретили работать в такси, потому что они небезопасно водят. Их квалификация, как водителей, не проверена с точки зрения правил дорожного движения. <...> Чтобы у них появилась возможность работать в такси и водить автомобиль, необходимо будет получить российские права, — сказал он.

Воропаев подчеркнул, что запрет на вождение коснулся не всех мигрантов. Так, исключение составили граждане Киргизии и Казахстана. Он объяснил, что главной причиной такого запрета является незнание российских правил дорожного движения.

Эти граждане часто попадают в ДТП, создают опасность на российских дорогах. Также существует еще проблема неадекватного поведения среди таксистов-мигрантов, приставания к пассажирам. Но эта проблема на десятых и двадцатых ролях. В первую очередь, правительство исходит из безопасности дорожного движения, — отметил эксперт.

Первый зампред комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий ранее заявил, что губернатор Курской области Роман Старовойт, запретивший мигрантам работать в такси, отвечает за безопасность граждан в своем регионе и имеет право принимать соответствующие решения. Он отметил, что Курская область подвергается атакам ВСУ и противник может использовать мигрантов в своих целях.