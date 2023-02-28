Названо условие нападения Украины на Приднестровье Военный обозреватель Суконкин: для атаки на Приднестровье Украине нужен только приказ Вашингтона

Фото: МО Украины

Военный обозреватель Алексей Суконкин заявил NEWS.ru, что никаких специальных условий или поводов для нападения ВСУ на непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику не нужно, необходим только «приказ кураторов из Вашингтона». По его словам, вероятной целью атаки на ПМР станут склады с оружием, оставшегося со времен вывода советских войск из Чехословакии.

Если кураторы из Вашингтона отдадут приказ ВСУ, то Киев нападет на Приднестровье. Были сообщения, что Украина стягивает подразделения к поселку Колбасное, где склады с боеприпасами для ракетных установок и ствольной артиллерии. Цель атаки может быть не политическая, а военно-практическая — захват этих объектов для обеспечения на длительный период снарядами советского калибра своих подразделений. Вероятно, это тысяч тонн, оставшиеся после вывода советских войск из Чехословакии, — рассказал Суконкин.

Накануне экс-президент Молдавии Игорь Додон в своем Telegram-канале заявил, что глава государства Майя Санду могла дать согласие на возможное нападение Украины на Приднестровье. Политик добавил, что ни Кишинев, ни Москва не совершат нападение на ПМР. Он обратился к Санду с призывом не допускать военные действия против ПМР.

Ранее МИД России предостерег Украину, США и страны НАТО от военных провокаций в отношении Приднестровья. Ведомство указало, что Минобороны РФ фиксирует значительное скопление военных и техники ВСУ вблизи приднестровской границы, развертывание артиллерии и наращивание полетов беспилотников. Москва выступает за решение вопросов дипломатическим путем, но в случае провокации последует адекватный ответ, предупредили в МИД.

Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что Киев не планирует вторжения в Приднестровье. Власти страны не намерены вводить войска в соседний регион, отметил он. Украинский президент сказал, что его страна уважает территориальную целостность Молдавии и считает, что «территория Приднестровья является территорией независимой страны Молдавии».