РФ готовит жесткий ответ ВСУ в случае атаки на миротворцев в Приднестровье МИД РФ предостерег Киев и НАТО от военных провокаций в Приднестровье

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МИД России предостерег Украину, США и страны НАТО от военных провокаций в отношении Приднестровья. Ведомство указало, что Минобороны РФ фиксирует значительное скопление военных и техники ВСУ вблизи приднестровской границы, развертывание артиллерии и наращивание полетов беспилотников. Москва выступает за решение вопросов дипломатическим путем, но в случае провокации последует адекватный ответ, говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.

Ни у кого не должно быть сомнений, что ВС РФ адекватно отреагируют на провокацию киевского режима, если таковая все же последует, и обеспечат защиту наших соотечественников, российского миротворческого контингента, военнослужащих <...> и военных складов в населенном пункте Колбасна в Приднестровье. Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны РФ заявило, что Украина активизировала подготовку к вторжению в Приднестровье. В ведомстве подчеркнули, что миротворческий контингент в республике развернут на законных основаниях, при этом действия Киева представляют для него прямую угрозу.

При этом власти Молдавии не подтвердили сведения о готовящейся провокации в отношении Приднестровья. В Кишиневе заявили, что сотрудничают с зарубежными партнерами и в случае возникновения любой опасности незамедлительно проинформируют жителей страны.