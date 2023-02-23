Молдавию застала врасплох информация о провокации в Приднестровье Молдавия не подтвердила сведения Минобороны РФ о готовящейся провокации Киева в Приднестровье

Фото: border.gov.md

Власти Молдавии не подтвердили сведения о подготовке Украины к провокации в Приднестровье, ранее обнародованные Минобороны РФ. В Telegram-канале правительства республики граждан призывали сохранять спокойствие и следить за информацией только из официальных источников. Ранее российское ведомство сообщило, что Киев намерен осуществить провокацию с привлечением военных ВСУ, предлогом для вторжения которых в Приднестровье может стать инсценировка наступления российских войск.

Государственные власти не подтверждают информацию, распространенную сегодня утром Министерством обороны России. Призываем к спокойствию и получению информации из официальных и проверенных источников Республики Молдова, — говорится в сообщении правительства республики.

В Кишиневе заверили, что сотрудничают с зарубежными партнерами и в случае возникновения любой опасности незамедлительно проинформируют жителей страны.

Как ранее сообщили в Минобороны РФ, Киев готовит против Приднестровья провокацию, в том числе с привлечением батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). В российском ведомстве заявили, что следят за ситуацией и готовы реагировать на изменения обстановки.