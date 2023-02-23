Минобороны РФ: Украина ведет подготовку к вторжению в Приднестровье

Фото: mai.gov.md

Министерство обороны России заявило, что Киев активизировал подготовку к вторжению в Приднестровье. Такой шаг Украины несет угрозу российским миротворцам, дислоцированным в республике, сообщило военное ведомство в Telegram.

Киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровскую Молдавскую Республику. Как сообщалось ранее, данная акция вооруженных сил Украины будет проведена в ответ на якобы наступление российских войск с территории Приднестровья, — подчеркивается в сообщении.

В российском Минобороны указали на фиксацию крупного скопления личного состава и военной техники подразделений Украины рядом с украинско-приднестровской границей. По данным ведомства, Киев развертывает артиллерию и наращивает использование беспилотной авиации.

Российский миротворческий контингент в Приднестровье развернут на законных основаниях, но действия Украины несут ему прямую угрозу, добавили в ведомстве.

Вооруженные силы России адекватно отреагируют на готовящуюся провокацию украинской стороны, — предупредили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что власти Молдавии не подтвердили сведения о подготовке Украины к провокации в Приднестровье, обнародованные Минобороны РФ. Правительство республики призвало граждан сохранять спокойствие и следить за информацией только из официальных источников. В Кишиневе заверили, что сотрудничают с зарубежными партнерами и в случае возникновения любой опасности незамедлительно проинформируют жителей страны.