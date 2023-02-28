Санду обвинили в готовности напасть на Приднестровье Додон: Санду могла дать согласие на возможное нападение ВСУ на Приднестровье

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Бывший президент Молдавии Игорь Додон в своем Telegram-канале заявил, что глава государства Майя Санду могла дать согласие на возможное нападение Украины на непризнанное государство Приднестровье. Он добавил, что ни Кишинев, ни Москва не совершат нападение на Приднестровье. Он обратился к Санду с призывом не допускать военные действия против непризнанной республики.

Могли бы атаковать Приднестровье украинцы? Да, могли бы — с молчаливого или открытого согласия Майи Санду, — сказал Додон.

Он отметил, что война против Приднестровья стала бы самой большой ошибкой, которую мог бы допустить лидер страны.

Ранее МИД России предостерег Украину, США и страны НАТО от военных провокаций в отношении Приднестровья. Ведомство указало, что Минобороны РФ фиксирует значительное скопление военных и техники ВСУ вблизи приднестровской границы, развертывание артиллерии и наращивание полетов беспилотников. Москва выступает за решение вопросов дипломатическим путем, но в случае провокации последует адекватный ответ, предупредили в МИД.

Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что Киев не планирует вторжения в Приднестровье. Власти страны не намерены вводить войска в соседний регион, отметил он. Украинский президент сказал, что его страна уважает территориальную целостность Молдавии и считает, что «территория Приднестровья является территорией независимой страны Молдавии».