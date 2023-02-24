Зеленский заявил об отсутствии у Киева планов вторжения в Приднестровье

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не планирует вторжение в Приднестровье. Власти страны не намерены вводить войска в соседний регион, отметил он в ходе пресс-конференции, сообщает ТАСС.

Украинский президент сказал, что его страна уважает территориальную целостность Молдавии и считает, что «территория Приднестровья является территорией независимой страны Молдавии».

Зеленский выступил со словами о Приднестровье после того, как российский МИД предостерег Киев и страны НАТО от авантюрных шагов по отношению к этой республике. В ведомстве подчеркнули, что российские вооруженные силы готовы отреагировать на провокации со стороны Украины, пообещав соотечественникам, миротворческому контингенту и военнослужащим Оперативной группы российских войск в населенном пункте Колбасна обеспечить защиту.

Ранее МИД России предостерег Украину, США и страны НАТО от военных провокаций в отношении Приднестровья. Ведомство указало, что Минобороны РФ фиксирует значительное скопление военных и техники ВСУ вблизи приднестровской границы, развертывание артиллерии и наращивание полетов беспилотников. Москва выступает за решение вопросов дипломатическим путем, но в случае провокации последует адекватный ответ, предупредили в МИД.