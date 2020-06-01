Названо условие допуска туристов на отдых в Крыму

https://static.news.ru/photo/44d603d4-282b-11ea-b199-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Russian Look

Туристы приезжающие на отдых в Крым, должны будут однократно сдать тест на коронавирус. Анализ будут брать заезде в гостиницу. Такие рекомендации содержатся в обновлённых требованиях Роспотребнадзора.

На сегодняшний день одобрено только одно из наших предложений по смягчению требований Роспотребнадзора: обязательное тестирование на коронавирус будет производиться один раз, при заезде в объект размещения, — сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Ранее власти региона обратились в правительство с просьбой смягчить требования к отдыхающим. Бронирование мест в крымских отелях и санаториях запрещено до 15 июня. Курортный сезон в Крыму будет запускаться в три этапа. Пока отдых на полуострове доступен только местным жителям, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, начальник управления городского развития администрации Феодосии Юлия Артемьева заявила о вероятном снижении цен на отдых в Крыму. По её словам, в этом сезоне не будет туристов с крупными суммами. Бизнесу необходимо подстроиться под изменения.