«Не авиация и не танки»: названа главная причина успехов ВС России в СВО Депутат Журавлев: самым мощным оружием России в СВО является русский солдат

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предположил в разговоре с NEWS.ru, что основой успехов ВС России в СВО является «железная воля русского солдата». Парламентарий не исключил, что бойцы ВС РФ готовы уничтожить любую технику ВСУ, включая западную.

У нас есть гиперзвуковой «Кинжал». Мы конкурируем с Западом — истребители, танки, ПВО, — но опыт СВО показал, что основа любых успехов нашей армии в железной воле русского солдата. Он будет, сколько нужно, уничтожать из окопа Leopard и Bradley, держать оборону против превосходящих сил противника. А в нужный момент пойдет в атаку и непременно победит, — подчеркнул Журавлев.

Ранее научный сотрудник Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чжан Хун высказал мнение, что ВСУ вряд ли пойдут в новое наступление после потери Авдеевки. По его словам, в украинской армии сложилась «патовая ситуация», в то время как российские войска вполне способны уничтожить оставшиеся в Донбассе украинские подразделения.

До этого председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинское командование перебрасывает силы в район населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. По его словам, это свидетельствует о том, что ВСУ готовятся к активным боевым действиям. Он добавил, что российские силы тем временем уничтожают технику фугасными авиационными бомбами.