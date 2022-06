Диетолог Триста Бест рассказала об углеводе, который помогает сжигать жир в области живота и талии. Оказалось, блюдом, которое способствует похудению, является овсянка. Она содержит в себе много клетчатки и остальных питательных веществ. Такой информацией врач поделилась с изданием Eat This, Not That.