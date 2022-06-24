Названо лучшее блюдо для похудения в области талии

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Диетолог Триста Бест рассказала об углеводе, который помогает сжигать жир в области живота и талии. Оказалось, блюдом, которое способствует похудению, является овсянка. Она содержит в себе много клетчатки и остальных питательных веществ. Такой информацией врач поделилась с изданием Eat This, Not That.

Овес — это отличный источник цельного зерна. В нем содержится много клетчатки и питательных веществ. Овсянка является лучшим углеводом, который помогает бороться с жиром на животе, — рассказала Бест.

Также специалист отметила, что данное блюдо помогает понизить уровень холестерина в крови, а еще помогает сохранить долгое чувство сытости, что снижает риск переедания.

Клетчатка в овсянке сохраняет чувство сытости дольше, что предотвращает переедание. Цельные зёрна также стабилизируют в крови уровень сахара, — добавила диетолог.

Бест порекомендовала самим варить овсянку, а не использовать пакетированную. Она рассказала, что в блюдо стоит добавлять различные начинки, так, в качестве добавки она посоветовала корицу, клубнику, орехи, чернику и бананы.

Ранее стало известно, что диетолог Наталья Круглова считает творожную массу эффективной для похудения только в качестве разгрузочного дня, один раз в неделю. Она добавила, что снижение веса будет происходить не только за счет уменьшения жировой прослойки, но и благодаря некоторой потере жидкости.