Названо число бюджетных мест в российских вузах Чернышенко: на бюджетные места смогут поступить 588 тысяч человек

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В ходе приемной комиссии 2022 года в вузы смогут поступить на бюджетные места 588 тысяч человек, что составляет 64% выпускников России, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Большинство квот распределено по региональным вузам.

На бюджетные места смогут поступить более 64% выпускников школ. Для них выделено 588 044 места. Причем 73% из них по поручению президента отдается региональным вузам, — сказал Чернышенко.

Больше всего мест выделено на инженерные специальности — на них примут 245 тысяч выпускников. Чернышенко объяснил, что таким образом планируется «обеспечить скорейшее импортозамещение».

Следом идут педагогические специальности. Российские вузы с сентября должны начать готовить 75 тысяч будущих учителей. Третью строчку занимают общественные науки — 68 тысяч мест. Медицинским специальностям обучат 54,7 тысячи студентов.

Ранее стало известно, что вузы России вернутся к специалитету. Ректоры вузов России выступили за отход от принципов Болонской системы и предложили строить новую национальную систему образования, основываясь на советском опыте.