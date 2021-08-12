Названа возможная причина крушения Ми-8 на Камчатке

Причиной крушения вертолёта на Камчатке могла стать ошибка пилотирования. Пилоты воздушного судна могли сбиться с курса из-за сильного тумана над озером. Об этом пишет Life Shot.
Таким образом, вместо лётной площадки пилоты
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
Ранее сообщалось, что после крушения вертолёта восемь человек числятся пропавшими. Известно, что перед вылетом Ми-8 был осмотрен, неполадок не было обнаружено, но посадка проходила в условиях тумана.