Названа сумма, которую россияне готовы потратить на новогодний стол

Большинство пользователей Рунета (68%) планируют потратить на новогодний стол свыше трёх тысяч рублей, свидетельствуют результаты исследования, которые приводит пресс-служба социальной сети «Одноклассники». Накрывают праздничный стол 95% опрошенных, 84% респондентов предпочитают большое количество еды и напитков.

Пресс-служба ОК

Блюда для новогоднего праздника пользователи выбирают по семейным рецептам (63%), в соцсетях (27%), на сайтах (21%) и в кулинарных книгах (15%). 73% респондентов сообщили, что следят за кулинарными блогами, а около половины (48%) делятся интересными рецептами с друзьями.

Пресс-служба ОК

Тремя самыми популярными блюдами оказались салат оливье (67% голосов), мандарины (65%) и сельдь под шубой (55%). Бутерброды с красной икрой — обязательный атрибут Нового года для 40% опрошенных.

Алкоголь во время новогоднего торжества не понадобится 16% респондентов. Остальные предпочитают игристые вина и шампанское (77%), крепкий алкоголь (41%), вина (35%), ликёры (8%) и глинтвейн (6%).

Исследование было проведено совместно с исследовательским центром ResearchMe. В нём приняли участие 1068 человек из разных городов России.

Ранее соцсеть «Одноклассники» подвела итоги года в разделе «Общение и контент». В пятёрку самых «общительных» городов России вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Омск и Ростов-на-Дону. При этом жители столицы отправили в два раза больше сообщений, чем все остальные участники топа.