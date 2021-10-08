Названа средняя зарплата заёмщика в России

В первой половине 2021 года средний уровень зарплаты у россиянина, который решил взять кредит, составил 28 тысяч рублей. Об этом пишет RT со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). По словам специалистов, каким бы ни был низким уровень доходов, прежде всего необходимо следить за показателями долговой нагрузки.

Медианное значение заявочных доходов россиян составляет 28 тысяч рублей. При этом под заявочными доходами подразумеваются те регулярно получаемые заёмщиком денежные средства, которые он смог подтвердить банку в кредитной заявке, — пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

По словам Волкова, сумма всех платежей не обязана отбирать большую часть дохода человека — оставшейся суммы должно хватить с запасом на достойное проживание.

По словам специалиста, в первой половине 2021 года среднее значение ПДН российских заёмщиков составило 25,63%. При этом комфортным считается значение до 30%, а критическим — 50%.

Ранее финансовый консультант Ольга Трофименко заявила, что в течение календарного года есть два периода, когда выгодно обращаться в банк за кредитом. По её словам, банки снижают проценты летом и перед Новым годом.