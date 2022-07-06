Названа опасность потребления одних овощей Диетолог Калинчев рассказал про опасность потребления одних овощей

Фото: Manfred Bail/http://imagebroker.com/#/search/

Врач-эндокринолог, диетолог Алексей Калинчев заявил, что употребление одних овощей на завтрак, обед и ужин может привести к ожирению и диабету. По словам эксперта, энергию человек начинает получать из лёгких углеводов, булочек и конфет, купленных в буфете. Он уточнил, что человеку нужны сложные углеводы, белок и жиры, чтобы организм получил нужные микроэлементы, пишет URA.RU.

Помидоры, как и огурцы и другие овощи — это не еда, так как в них нет калорий. По сути, вы воды попили или траву пожевали и пошли. То есть просто получили клетчатку и все. А калории откуда взять? Без них же нельзя жить, нужна энергия. Из пирожных и конфет? — рассказал Калинчев.

Он отметил, что из-за нарушения питания в России у женщин появляется дефицит веса при избытке жировой массы.

Врач-кардиолог «СМ-Клиника» Рустем Османов ранее заявил, в жару рекомендуется исключить курение, так как это может привести к серьёзным последствиям для здоровья, например, появляется риск образования тромбов. Эксперт отметил, что употребление табака негативно влияет на все системы организма, однако в первую очередь на сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы. Он порекомендовал полностью ограничить себя в этой привычке, либо свести её к минимуму.