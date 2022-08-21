Названа опасность домашних тапочек Ортопед Дунаев рассказал про опасность домашних тапочек

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Травматолог-ортопед Лев Дунаев заявил, что регулярная носка домашних тапочек способна привести к бурситу, а ходьба босиком — к плоскостопию и плантарному фасцииту. Эксперт пояснил, что этом происходит из-за того, что тонкая подошва тапочек не приспособлена для «глушения» ударной волны при ходьбе. Он добавил, что при ходьбе нога также скользит вперед в тапочке и попадает в узкую часть носка, а это приводит к воспалению сустава большого пальца ноги, пишет URA.RU.

Обычные тапочки на тонкой подошве плохо выполняют функцию амортизации и недостаточно «глушат» ударную волну при ходьбе. Ношение этой обуви зачастую провоцирует появление бурсита первого плюснефалангового сустава, — поделился Дунаев.

Он также предостерег от ходьбы босиком, так как в этом случае увеличивается нагрузка на суставы и позвоночник. Специалист добавил, что также может воспалиться связка, которая соединяет пяточную кость с основанием пальцев.

Диетолог Михаил Гинзбург ранее заявил, что для победы над тягой к сладкому человек не должен употреблять его вместо еды и выбирать более полезные варианты, например ягоды или сухофрукты. Эксперт отметил, что это не означает полный отказ от сладкого, лишь от его части. Он при этом отказался употреблять в отношении сладкого термин «наркотик», так как этот эффект присутствует лишь на психологическом уровне. Он порекомендовал употреблять растительные сахарозаменители, например орехи.