Названа главная ошибка в питании пожилых Диетолог Соломатина предупредила пожилых о вреде однообразного питания

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Однообразие является одной из главных ошибок рациона пожилых людей, предупредила диетолог Елена Соломатина. Врач рассказала «Москве 24», что у людей в возрасте не все витамины и минералы усваиваются, поэтому надо предоставлять организму разнообразие за счет еды, чтобы он мог сам найти элементы, которые ему необходимы. Именно поэтому каждый день нужно выбирать разные продукты и блюда.

Главная ошибка – это однообразное питание. Если все время есть одно и то же – это чревато нехваткой полезных веществ. Нам нужно очень много компонентов, чтобы полноценно жить. <…> У пожилых большой дефицит полезных веществ в силу того, что они недополучают их, плюс что-то не усваивается. Чтобы держать себя на плаву все время, необходимо восполнять этот дефицит. Поэтому мы даем больше разнообразного материала, и организм из этого сам выберет, что ему нужно, — пояснила диетолог.

Соломатина рекомендует включить в рацион продукты, богатые белком, углеводами и жирами. Белок укрепляет мышцы и работу иммунной системы, он содержится в курице, индейке, кролике, твороге, сыре и яйцах. По словам диетолога, жиры нужны для работы гормонов, мозга, они также входят в состав мембраны клеток.

Получить жиры пожилым можно из творога средней жирности, различных кисломолочных продуктов, сыра, красной рыбы, скумбрии и селедки. Углеводы для восполнения энергии можно получить из овощей, фруктов, каш и цельнозернового хлеба.

Обязательно нужно каждый день менять продукты в рационе. Сегодня едим одно, завтра другое. Если мы это уже утром съели, значит, вечером употребляем другое, — заключила Соломатина.

Диетолог Наталья Лазуренко ранее посоветовала пожилым людям употреблять в пищу репу. По ее словам, этот корнеплод замедляет процессы старения благодаря содержанию витамина С, а также дает заряд энергии.