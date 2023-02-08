Диетолог раскрыла пользу репы для пожилых людей Диетолог Лазуренко рассказала, что употребление репы способно подарить активное долголетие

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Употребление репы способно подарить активное долголетие, рассказала «Москве 24» диетолог Наталья Лазуренко. По ее словам, этот корнеплод замедляет процессы старения благодаря содержанию витамина С, а также дает заряд энергии. Врач добавила, что репа содержит железо, стимулирующее обменные процессы в организме, которые могут замедляться у пожилых людей.

В репе даже есть железо. Это микроэлемент, который является катализатором превращения в очень многих реакциях, в том числе и в работе щитовидной железы. С возрастом все обменные процессы начинают потихоньку угасать. Репа — один из немногих продуктов, который может вполне себе подарить активное долголетие, — подчеркнула Лазуренко.

Диетолог добавила, что в репе содержится много кальция, а также витамины группы В и сера, которая нужна для большого количества биохимических процессов в организме. Помимо того, употребление репы позволяет защититься от рака из-за содержания вещества глюкорафанина, отметила эксперт.

В репе есть вещество глюкорафанин. Оно обладает противораковым свойством и защищает клетки от незапрограммированной гибели или мутированного разрастания, — рассказала Лазуренко.

Специалист по питанию и здоровому образу жизни Ольга Панова ранее рассказала, что в репе витамина C в два раза больше, чем в цитрусовых. Кроме того, по словам нутрициолога, в репе содержится антиоксидант, помогающий повысить систему естественной защиты функций в организме человека, а жёлтая репа полезна для зрения.