Названа доля россиян, делающих заначки от супругов

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Размер своего заработка раскрывает своим партнёрам лишь половина россиян. 41% готов поделиться информацией с родителями, ещё 25% — с друзьями.

При этом честно рассказывают о размере зарплаты своим родственникам лишь 10% опрошенных сервисом Superjob. 20% россиян вообще предпочитают никому не говорить о сумме платежа, ежемесячно капающего на карточку, сообщил ТАСС.

Примерно 17% женщин не раскрывают свой доход перед мужьями, а вот среду мужчин — всего 13% «тихушников».

О своём заработке возлюбленным говорит 81% граждан. В то же время россиянки значительно более открыто говорят о размере денежных поступлений с родителями, чем мужчины.

Чаще всего о своей зарплате рассказывают близким люди в возрасте 18–24 лет.

Ранее NEWS.ru писал, что чиновник в Орловской области возмутился отказом россиян работать за 15 тысяч рублей. Сотников был крайне удивлён тем, что жители региона едут в Москву, где им платят 40 тысяч за «вахту». Сотников уверен, что орловцы должны вернуться в регион, ведь эти 15 тысяч им платят «в белую», а столица им предлагает, как правило, «чёрную» зарплату.